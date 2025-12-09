La costa peruana enfrentará un periodo de oleajes anómalos desde la tarde del sábado 6 de diciembre hasta el jueves 11, según el pronóstico emitido por la Dirección de Hidrografía y Navegación (Dihidronav) de la Marina de Guerra del Perú.

Ante esta situación, las autoridades recomiendan extremar precauciones y limitar las actividades marítimas y recreativas, priorizando la seguridad de la población y las embarcaciones en todo el litoral.

En zonas costeras

El fenómeno abarcará todo el litoral peruano, desde el norte hasta el sur, y se prevé que la intensidad de las olas fluctúe durante estos días. En el litoral norte, se estima que el oleaje ligero iniciará el sábado 6 por la tarde, incrementando a moderado en la madrugada del domingo 7, para regresar a condiciones más estables hacia la noche del lunes 8. En la costa central, las olas comenzarán con intensidad ligera la madrugada del lunes 8, alcanzando un nivel moderado durante la madrugada del martes 9 y retornando a niveles ligeros el miércoles 10.

En el tramo que comprende Salaverry, Pisco y la franja entre Pisco y San Juan de Marcona, se esperan condiciones similares, aunque en esta última zona el fenómeno se concentrará principalmente la tarde del miércoles 10. Por su parte, la costa sur solo registrará oleaje ligero durante la tarde de la misma jornada, según la información difundida por la Marina de Guerra del Perú.

De acuerdo con la escala utilizada por la Dihidronav, el oleaje ligero representa olas hasta un 50% más altas que el promedio; el moderado puede duplicar la altura habitual, mientras que el oleaje fuerte alcanza entre dos y tres veces la media normal. Cada variación supone distintos riesgos, tanto para embarcaciones como para las personas que se encuentren en zonas costeras, por lo que se recomienda seguir estrictamente las indicaciones de las autoridades.

Las autoridades marítimas mantienen un monitoreo constante de la situación y advierten que cualquier actividad en el mar, incluida la recreativa, debe suspenderse mientras dure el fenómeno.

VIDEO RECOMENDADO