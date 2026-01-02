Las celebraciones por el fin de año y la llegada del Año Nuevo 2026 dejaron un saldo preocupante en distintas zonas de las provincias de Ica y Pisco. Durante la madrugada del 1 de enero, numerosos jóvenes fueron encontrados inconscientes en la vía pública, presuntamente tras haber participado en fiestas realizadas en discotecas, locales nocturnos y eventos musicales que concentraron a cientos de asistentes.

Tirados a su suerte

De acuerdo con los reportes registrados entre las 6:00 y las 8:00 de la mañana, varias personas fueron halladas tendidas en calles, decampados y zonas cercanas a centros de diversión nocturna. En algunos casos, los afectados se encontraban completamente desorientados y sin signos de reacción, lo que generó alarma entre vecinos y transeúntes.

Uno de los casos se reportó en la avenida Jerónimo de Cabrera, a la altura del mercado de Manzanilla, donde un joven fue encontrado en aparente estado de ebriedad y bajo los efectos de alguna sustancia tóxica. El hombre permanecía inconsciente en plena vía pública y habría sido víctima de robo, ya que no contaba con su teléfono celular ni otras pertenencias personales.

Situaciones similares se registraron en la intersección de la calle Madrid con Panamá, en el distrito de La Tinguiña, así como en el camino hacia el balneario de Huacachina, frente al local Duna Market. En esta misma ruta, considerada una de las zonas con mayor concentración de discotecas y bares, también se halló a otro joven inconsciente a la altura del reservorio, cerca del colegio José Carlos Mariátegui.

Además, se reportó la presencia de otros jóvenes en similares condiciones a lo largo de la vía hacia Huacachina, lo que reforzó la presunción de que algunas personas habrían sido dopadas durante las celebraciones. En varios de estos casos, las víctimas presentaban un estado de inconsciencia que no correspondía únicamente a una ingesta excesiva de alcohol.

En la provincia de Pisco, un hecho similar se registró cuando un hombre fue encontrado tendido en medio de la pista, en la intersección de las calles Abraham Valdelomar y 5 de Diciembre. La situación generó preocupación entre los conductores que transitaban por el lugar, debido al riesgo de un posible accidente.

Todos los casos fueron atendidos por personal de serenazgo local, quienes brindaron los primeros auxilios y trasladaron a los afectados a lugares seguros para su recuperación.

VIDEO RECOMENDADO