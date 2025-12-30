Durante las primeras horas de la mañana del lunes, dos jóvenes fueron encontrados completamente inconscientes en la avenida principal de la urbanización Menorca de Santa María, en un hecho que ha generado alarma entre los vecinos.

Alarmante Caso

Imágenes difundidas en redes sociales muestran el momento en que uno de los jóvenes es hallado contra un cerco con espinas, quedando tendido en el suelo sin poder ponerse de pie, mientras que metros más adelante se halló a otro joven con sangrado en la nariz. Ambos fueron atendidos inicialmente por el vecino, quien dio aviso a las autoridades ante el delicado estado en el que se encontraban.

Personal de la Policía Nacional llegó al lugar y trasladó a los jóvenes al Hospital Regional de Ica, donde ingresaron como personas no identificadas (N.N.). De manera preliminar, se presume que habrían sido víctimas de las denominadas “peperas”, modalidad delictiva en la que se dopa a las víctimas para despojarlas de sus pertenencias, hecho que ha causado preocupación, indignación y temor entre los moradores del sector.

