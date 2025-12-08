Una situación alarmante se registró en Ica el fin de semana, luego de que tres jóvenes fueran encontrados en diferentes puntos de la provincia, totalmente inconscientes y sin sus pertenencias, presuntamente víctimas de las llamadas “peperas”, delincuentes que dopan a sus víctimas para robarles.

A su suerte

Vecinos del sector de La Angostura dieron la alerta tras encontrar a un joven tirado en la vereda, sin poder moverse y aparentemente bajo los efectos de alguna sustancia toxica. Según los residentes, el muchacho estaba totalmente inconsciente, sin celular ni ninguna de sus pertenencias personales.

Ante el llamado de auxilio, personal de Serenazgo de la Municipalidad de Subtanjalla llegó al lugar y se hizo cargo del afectado, quien se encontraba a las afueras de la Bodega Adelita, presuntamente en estado de ebriedad y bajo los efectos de sustancias utilizadas en casos de “pepeo”.

Horas después, se reportó un segundo caso en el sector de Barrio Chino, en el distrito de Salas, donde otro joven fue hallado tirado en un descampado, también sin sus objetos de valor. El muchacho estaba completamente inconsciente y no reaccionaba a los llamados de los vecinos, quienes temieron por su integridad debido a lo aislado de la zona.

Los residentes indicaron que la víctima había sido despojada de su celular y billetera, siguiendo el mismo patrón del primer caso.

Un tercer joven fue encontrado en similares condiciones en la urbanización Menorca, en la provincia de Ica, donde los vecinos pidieron auxilio al notar que no reaccionaba pese a los intentos de despertarlo. El joven no tenía ninguna pertenencia consigo; solo conservaba sus zapatillas, que estaban sueltas, y permanecía acostado sobre la vereda sin posibilidad de incorporarse por sus propios medios.

