Un nuevo caso de presunto dopaje y robo se registró este fin de semana en la ciudad de Ica. Vecinos cerca al estadio José Picasso Peratta alertaron a las autoridades sobre la presencia de un varón inconsciente tirado en la vereda, a pocos metros de la carretera Panamericana Sur.

Le robaron todo

El hallazgo se produjo en la mañana del domingo, cuando transeúntes notaron que el joven permanecía tendido bajo el sol y sin reaccionar. Al acercarse, comprobaron que no portaba celular ni objetos personales de valor, lo que reforzó la sospecha de que habría sido dopado y víctima de robo.

Personal de Serenazgo de la Municipalidad Provincial de Ica acudió al lugar para brindarle los primeros auxilios. Testigos relataron que el joven mostraba signos de haber sido “pepeado”, como se conoce popularmente al uso de sustancias para adormecer o incapacitar a una persona con el fin de robarle sus pertenencias.

Los vecinos expresaron su preocupación, señalando que este tipo de incidentes se ha vuelto recurrente los fines de semana en distintos puntos de la ciudad, especialmente en zonas cercanas a discotecas, bares y espacios públicos.

