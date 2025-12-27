Un nuevo hecho de violencia se registró en el distrito de Vista Alegre, en la provincia de Nasca, donde un ciudadano identificado como Pablo Quispe de La Cruz fue brutalmente agredido en la cabeza con botellas de vidrio mientras se encontraba en las inmediaciones del cruce hacia Puquio, una zona conocida por la presencia de bares y cantinas clandestinas.

Ataque criminal

Según testigos, varias personas se encontraban consumiendo licor en el lugar cuando se produjo el ataque. Durante la agresión, al hombre le rompieron al menos dos botellas en la cabeza, dejándolo gravemente herido e inconsciente en plena vía pública.

El hecho ocurrió en la intersección de la carretera a Puquio, en la subida hacia Vista Alegre, un sector donde, de acuerdo con los vecinos, este tipo de situaciones se repite con frecuencia debido al funcionamiento de cantinas que operan sin control.

“Todas esas cantinas clandestinas deben ser clausuradas. Siempre ocurren desgracias aquí. Ahora a este hombre le han roto la cabeza, lo han querido matar y la Municipalidad de Vista Alegre debe actuar de inmediato”, expresó una vecina de la zona.

Los residentes también denunciaron que, tras consumir alcohol, muchas personas permanecen en los alrededores, incluso durmiendo en parques cercanos, lo que incrementa los riesgos de peleas y agresiones. En este caso, el ciudadano herido permaneció más de una hora tendido en el suelo, inconsciente, tras perder abundante sangre producto del ataque.

Hasta el lugar llegó personal de serenazgo de Vista Alegre, quienes brindaron los primeros auxilios. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, no pudieron trasladarlo por sus propios medios, por lo que fue necesaria la intervención del Cuerpo General de Bomberos.

Minutos después arribó la ambulancia N.º 200 “María Reiche Neumann”, cuyo personal procedió a estabilizar al herido y trasladarlo en camilla de emergencia al Hospital Ricardo Cruzado Rivarola, donde recibió atención médica especializada.

