Con motivo de su 34° aniversario, la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) Filial Pisco alista una serie de actividades conmemorativas para celebrar más de tres décadas de trabajo constante en defensa de la libertad de prensa, el periodismo ético y el fortalecimiento del rol de la comunicación en la democracia local y nacional.

Fortalecimiento de la ética periodística

La celebración se llevará a cabo el próximo 16 de agosto, fecha en la que se desarrollarán actividades formativas y de confraternidad dirigidas a periodistas y comunicadores de la provincia.

Entre ellas, destacan capacitaciones sobre el uso de herramientas digitales para la creación de flyers, así como una visita guiada al Cuartel General José de San Martín, un ícono histórico de la región. La jornada culminará con un almuerzo de confraternidad entre los miembros de la organización.

La licenciada Johanna Ramos, representante de la ANP Filial Pisco, declaró a Correo: “A lo largo de estos 34 años, la ANP Filial Pisco ha sido testigo y protagonista de importantes momentos históricos en nuestra provincia. Ha formado, acompañado y respaldado a generaciones de comunicadores que, con valentía y pasión, han llevado la información a cada rincón del país.”

La ANP Pisco reafirmó así su compromiso con la formación continua de los periodistas locales, la defensa de los derechos laborales del gremio y el fortalecimiento de la ética periodística en un contexto de grandes desafíos para los medios de comunicación.

