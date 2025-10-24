En una sesión de concejo marcada por el debate y la preocupación ciudadana, el Concejo Provincial de Ica aprobó por mayoría el pedido para declarar en emergencia la provincia ante el incremento de la inseguridad. La propuesta fue impulsada por el regidor José Luis Escate y obtuvo 8 votos a favor y 5 en contra.

Elevado al Ejecutivo

El acuerdo, respaldado por la mayoría de los regidores, busca que el Gobierno Central evalúe la medida y determine la aplicación de acciones extraordinarias en materia de seguridad. La iniciativa surge en respuesta al aumento de robos, asaltos y hechos violentos que, según autoridades locales, vienen afectando gravemente la tranquilidad de los vecinos iqueños.

Entre los regidores que votaron a favor se encuentran Epifanio Quispe Vilca, Leydi Loayza Mendoza, Carlos Ponce Aparicio, Nélida Cecilia García Ramos, Jorge Hinostroza Alejo, Vicente Paul Astohuamán Junes, Ana María Huarcaya Pampañaupa y el propio José Luis Escate.

En tanto, los regidores José Antonio Rubio Quijandría, Celia Ágreda de Raffo, Yessica Puchuri Manco, Ingrid Ramos Oré y Silvia Bertolotti se mostraron en contra, argumentando dudas sobre la efectividad real de una declaratoria de emergencia para enfrentar la criminalidad.

La sesión, realizada el miércoles 22 de octubre, contó con la participación de los 13 regidores y fue presidida por el alcalde provincial Carlos Reyes. Tras la votación, el concejo acordó solicitar formalmente al Ejecutivo la declaratoria de emergencia de la provincia de Ica por un periodo inicial de 30 días.

De aprobarse a nivel nacional, la medida permitiría la intervención coordinada de las fuerzas del orden y el despliegue de recursos adicionales con el fin de reforzar la seguridad en toda la jurisdicción.

VIDEO RECOMENDADO