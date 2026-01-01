Un comerciante de carnes fue asesinado a balazos la mañana del 31 de diciembre del 2025 dentro del mercado Virgen del Carmen, en Imperial, Cañete, en un hecho que ha generado conmoción entre comerciantes y vecinos de la zona.

Muerte violenta

La víctima fue identificada como Juan Antonio Cuzcano Caycho, conocido como “Nene”, quien se encontraba en su puesto de trabajo cuando fue atacado por sujetos armados que ingresaron al centro de abastos y le dispararon a corta distancia. El crimen ocurrió ante la presencia de clientes y otros vendedores que se encontraban en el mercado a esa hora.

Producto del ataque, dos personas resultaron heridas: Jessica Esmeralda Casela Ramos, esposa del comerciante, quien fue trasladada al Centro de Salud de Imperial, y Jean Carlos Cuzcano Casela, hijo de la víctima, de 30 años, quien fue evacuado al hospital.

Tras el asesinato, los criminales huyeron del lugar. La Policía Nacional acordonó la zona para iniciar las diligencias correspondientes, mientras peritos de criminalística y representantes del Ministerio Público realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron las investigaciones.

VIDEO RECOMENDADO