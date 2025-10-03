Un hecho alarmante ocurrió la tarde de ayer en el distrito de Túpac Amaru Inca, en la provincia de Pisco, cuando un artefacto explosivo fue colocado en una camioneta que cubre la ruta Pisco–Lima.

Ataque criminal

La detonación se produjo alrededor de las 2:30 p.m., entre las avenidas Diez Canseco y Manco Cápac, generando pánico entre vecinos y transeúntes. La explosión causó serios daños materiales en la unidad de color blanco, afectando principalmente los neumáticos y parte de la estructura inferior del vehículo.

El ataque ha generado preocupación en la población del distrito, que exige mayor seguridad y una investigación inmediata para esclarecer los hechos. Hasta el momento no se ha reportado ningún herido, pero las autoridades ya se encuentran recabando pruebas y testimonios en la zona.

VIDEO RECOMENDADO