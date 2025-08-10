Las obras de control de desbordes e inundaciones del río Ica continúan avanzando a buen ritmo, con intervenciones clave en los sectores de Mollendo y Las Casuarinas, como parte de los ítems III y IV del proyecto integral ejecutado por el Gobierno Regional de Ica a través del Proyecto Especial Tambo Ccaracocha (PETACC).

Trabajos en la zona

En el ítem III, ubicado en el margen del sector Mollendo, se ejecuta la construcción de muros de contención diseñados para proteger zonas vulnerables y brindar mayor seguridad a la población ante eventuales crecidas del río. Estas estructuras cuentan con una altura promedio de 4.5 metros, cimentación armada en concreto, encofrado de acero y concreto, así como losas de fondo para reforzar su estabilidad.

Este tramo comprende más de 1,000 metros de intervención, entre el puente Grau y el puente Cutervo. La obra es ejecutada por el Consorcio Río Sur, con una inversión superior a los 31 millones de soles y un plazo de ejecución de 330 días calendario, proyectándose su culminación para abril de 2026.

Paralelamente, en el ítem IV, que abarca el tramo comprendido entre el puente Cutervo y Las Casuarinas, se iniciaron trabajos con la demolición de gaviones antiguos, perfilado de taludes y vaciado de losas de concreto. Actualmente, se avanza con la construcción de muros de contención de concreto armado de hasta 4.5 metros de altura, sobre los cuales se instalarán cercos perimétricos de 2.5 metros para reforzar la seguridad peatonal y prevenir accidentes.

Este sector contempla la implementación de más de 8 kilómetros de estructuras de protección. Según el cronograma oficial, la obra del ítem IV estaría concluida en agosto de 2026.

Un contingente de ingenieros, técnicos, obreros y maquinaria pesada se ha desplegado en la zona para ejecutar los trabajos con celeridad, aprovechando la temporada seca del río Ica. La meta es avanzar lo máximo posible antes del inicio de las avenidas de agua, previstas para los meses de noviembre y diciembre.

