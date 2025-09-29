La circulación de un bajo caudal de agua por el río Ica ha provocado serios inconvenientes en la ejecución de trabajos de defensa ribereña, generando retrasos, daños a materiales de construcción y poniendo en riesgo maquinaria pesada.

Maquinaria en riesgo

El incidente ocurrió entre los tramos 3 y 4, donde el agua erosionó la zona de trabajo, donde se ubicaban estructuras de fierro, maderas, baños portátiles y materiales almacenados en la ribera. Parte de la maquinaria se encontraba realizando tareas de contención, como la instalación de barricadas de piedra y tierra, cuando el caudal alteró la zona.

Uno de los sectores más afectados fue a la altura de Villa de Valverde, donde el ingreso del agua erosionó la tierra en zonas donde estaban ubicados vehículos de trabajo, herramientas y equipos.

Los trabajos afectados forman parte del tramo 3, que va desde el puente Grau hasta el puente Cutervo, así como del tramo 4, entre el puente Cutervo y Las Casuarinas. La avenida de aguas interrumpió las labores de instalación y protección en ambos tramos.

VIDEO RECOMENDADO