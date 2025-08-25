Continúan los trabajos del proyecto de control de desbordes e inundaciones del río Ica y la quebrada Cansas – Chanchajalla. Actualmente, se ejecutan los tramos 3 y 4 de esta obra.

Plazo de ejecución

Según informó el jefe del Proyecto Especial Tambo Ccaracocha (PETACC), Luis Murguía Vilchez, ambos tramos han sido adjudicados y se desarrollan conforme al cronograma de obra.

Explicó que en el Tramo 3: puente Grau – puente Cutervo, comprende más de 1,000 metros de intervención, tiene una inversión superior a los 31 millones de soles. Está a cargo del Consorcio Río Sur, con un plazo de ejecución de 330 días calendario. Se espera que esté concluido en abril de 2026.

En esta zona se ha logrado un acuerdo con las familias que viven cerca del cauce, especialmente en sectores como Mollendo y Acomayo, donde los vecinos han permitido el uso de entre 3 a 4 metros de sus predios para levantar los muros. “No se va a desalojar a nadie por la fuerza. Hay actas firmadas y en algunos casos donde el impacto sobre las viviendas es mayor, se evaluará la reubicación”, indicó Murguía.

Para el caso del Tramo 4: puente Cutervo – Las Casuarinas. Este ítem, contempla una intervención de mayor longitud. Incluye la construcción de muros de concreto armado de hasta 4.5 metros de altura, sobre los cuales se instalarán cercos perimétricos de 2.5 metros. Se estima que este tramo culminará entre septiembre y octubre de 2026.

Uno de los desafíos técnicos más importantes para avanzar con la obra ha sido el control de las denominadas “aguas de avenida” que provienen de la laguna Choclococha. Sobre este punto, Murguía confirmó que ya se llegó a un acuerdo con la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y las juntas de usuarios del río Ica y de La Achirana.

“Hemos coordinado que hasta el 1 de noviembre de 2025 no se permita el ingreso de aguas reguladas al cauce del río, para avanzar al máximo posible con las obras. Luego se habilitará el paso hacia la parte baja del valle para el riego de los cultivos”, detalló.

