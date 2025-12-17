La Primera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo de Ayacucho, a cargo del fiscal provincial Milton Felices Prado, entregó los restos humanos de quien en vida fue Simeón Miguel Vargas.

Entrega de restos

El acto de entrega a los familiares del occiso se realizó en las instalaciones del Laboratorio de Investigaciones Forenses de Ayacucho, con la participación de la Fiscal Superior del Equipo Especial para Casos con Víctimas Durante las Protestas Sociales, Lilly Lorena Gelacio Llontop (de manera virtual), así como de personal fiscal, administrativo y forense.

A las 8:00 de la mañana del 25 de julio de 1986, presuntos miembros del Ejército del Perú, pertenecientes a la base militar de Tambo, provincia de La Mar, habrían incursionado en la vivienda del agraviado, ubicada en el anexo Choccetaqlle, centro poblado de Valle Esmeralda de Huayao, a quien detuvieron y trasladaron a golpes a la vía pública. Posteriormente, tras interrogarlo, lo ejecutaron con proyectiles de arma de fuego en el rostro y pecho, en presencia de la población.

La víctima habría sido acusada de tener cercanías con la organización terrorista Sendero Luminoso y de ser responsable de la muerte de un ciudadano.

El cuerpo de Miguel Vargas fue enterrado inmediatamente después de su ejecución por sus familiares en el cementerio, con ayuda de los vecinos, por orden de los militares presentes.

