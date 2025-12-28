La noche del 25 de diciembre estuvo marcada por un nacimiento especial en el Hospital Ricardo Cruzado Rivarola de Nasca. A las 7:35 p. m., un bebé de sexo masculino llegó al mundo en medio de la celebración navideña, llenando de emoción y esperanza al personal de salud y a su familia.

Fecha especial

El recién nacido, de apellidos Toro Ojeda, es hijo de Yorgelis Ojeda Rodríguez, quien fue atendida de manera oportuna durante el trabajo de parto. La atención permitió que el nacimiento se desarrollara con normalidad y en condiciones seguras tanto para la madre como para el bebé.

Como gesto de bienvenida, el área de Salud Materno Neonatal entregó un obsequio a la madre y a su hijo. Además, el bebé recibió una tina de baño donada por la licenciada Sadith Reyes, un detalle que reflejó el espíritu solidario presente durante esta fecha especial.

VIDEO RECOMENDADO