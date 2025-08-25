Más de 180 trabajadores del fundo agrícola Soysongo recibieron atención médica integral durante una campaña de salud realizada por EsSalud en el distrito de Nasca.

La jornada se llevó a cabo con el objetivo de acercar los servicios de salud a zonas rurales y prevenir enfermedades entre la población asegurada que trabaja en el sector agroindustrial.

Atención profesional

La brigada, conformada por personal del CAP II Nasca, brindó atenciones en diversas especialidades, incluyendo medicina general, odontología, obstetricia, enfermería, nutrición, psicología y servicios de laboratorio.

Se buscó reducir las barreras de acceso a la salud que enfrentan muchos trabajadores agrícolas, quienes por las exigencias de su jornada laboral no siempre pueden acudir a un centro médico.

Roberto Almeida Donaire, gerente de la red asistencial de EsSalud en Ica, destacó la importancia de este tipo de campañas. “Llevar atención médica directamente al lugar de trabajo es una estrategia clave para prevenir enfermedades y garantizar el bienestar de nuestros asegurados”, señaló.

