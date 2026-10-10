Un mototaxista salvó de milagro de ser arrollado por un bus que estaba fuera de control. El hecho se registró en la calle Los Ángeles, en Chincha Alta, y fue captado por la cámara de seguridad de un establecimiento nocturno. Tras el accidente de tránsito, el conductor del vehículo de transporte de personal eligió darse a la fuga para no asumir responsabilidad en el suceso que había causado.

Excesiva velocidad

Alexander A.C. chófer del trimoto, había estacionado para realizar el recojo de un delivery en un negocio de la zona. Mientras él cumplía con su trabajo, desde el sentido de la Plaza Mayor de la provincia, un bus en aparente exceso de velocidad impacta por el lado posterior izquierdo de su unidad. El mototaxista quien estaba por volver a conducir observó desde la vereda como su herramienta de trabajo era arrastrada varios metros.

El trimoto sufrió daños materiales, y el conductor del bus lejos de detenerse para asumir su responsabilidad optó por darse a la fuga. La grabación de la cámara de seguridad muestra como esta persona se pasa la luz roja son su vehículo fuera de control y huye frustrando diligencias como el dosaje etílico. Según información oficial la mañana de ayer, en un predio ubicado por inmediaciones de la cuarta etapa de Señor de los Milagros estaba escondido la unidad de transporte de personal.

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