Un bus interprovincial de la empresa Perla del Sur se incendió la madrugada de este lunes 2 de febrero en la Panamericana Sur, a la altura de la bajada de San José, en el distrito de El Ingenio, provincia de Nasca.

Emergencia vial

La unidad cubría la ruta Lima–Puquio cuando, de manera repentina, comenzó a arder en plena vía, generando alarma entre los pasajeros y conductores que circulaban por la zona.

Según información preliminar proporcionada por las autoridades, el siniestro se habría originado a consecuencia de presuntas fallas mecánicas. El fuego se propagó con rapidez, favorecido por los materiales del vehículo, lo que impidió cualquier intento de control inicial y terminó por consumir casi en su totalidad el bus, que quedó reducido a su estructura metálica.

Tras el reporte de la emergencia, efectivos de la Compañía de Bomberos N.º 82 de Nasca acudieron de inmediato al lugar, junto con agentes de la Policía Nacional del Perú y personal de Serenazgo de El Ingenio. Las unidades de emergencia realizaron intensas labores para controlar las llamas, enfriar la zona y asegurar el perímetro, evitando que el fuego se extendiera a otros vehículos.

Como consecuencia del incendio, un camión que trasladada pollos y se encontraba estacionado cerca del bus también resultó afectado por la emisión del fuego. Las autoridades confirmaron que los daños fueron exclusivamente materiales y que no se registraron personas heridas ni víctimas mortales, gracias a la rápida evacuación de la unidad siniestrada.

Se conoció que el bus había partido de Lima alrededor de las 8:00 de la noche del domingo, realizando un recorrido nocturno de larga distancia hacia la ciudad de Puquio. Debido a la emergencia, el tránsito en la Panamericana Sur se vio restringido de manera temporal, generándose congestión vehicular mientras se desarrollaban las labores de atención y limpieza de la vía.

No se descarta la ejecución de una pericia técnica especializada a la unidad siniestrada, a fin de determinar posibles responsabilidades y verificar el estado del mantenimiento del vehículo.

