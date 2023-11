El próximo 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la fecha no puede ser indiferente frente ante las más de mil denuncias de menores de edad niñas y adolescentes de la región Ica, quienes en lo que va del 2023, han sufrido golpes, insultos, humillaciones, violación sexual, actos contra el pudor, tocamientos indebidos, acoso y otros.

Graves denuncias

Todos los años las cifras van en aumento. Según el programa Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, entre enero y setiembre del 2023, en el departamento iqueño se registran 1110 denuncias en los 18 Centros de Emergencia Mujer por violencia psicológica, física y sexual en contra de niñas y adolescentes, a quienes se les ha hecho una violación grave de sus derechos humanos. Del total de casos, la violencia sexual es la que continúa siendo la más denunciada, concentra el 52 %, es decir 582 niñas fueron víctimas de abuso sexual, actos contra el pudor, acoso sexual en espacios públicos, tocamientos indebidos, hostigamiento sexual y otros. Las menores también sufrieron violencia física, hay 284 denuncias de niñas quienes soportaron los golpes (algunos casos de padres en estado de ebriedad que golpearon a las infantes), asimismo 244 menores fueron violentadas psicológicamente con insultos, tratos humillantes y otros, que conllevaron a una grave afectación emocional.

La realidad es dura y en la región iqueña, todos los años se reportan más de mil niñas que fueron violentadas psicológica, física y sexual. En el 2018 hubo 1141 casos de niñas víctimas de violencia, el año siguiente (2019), se presentaron 1131 denuncias. El registro solo descendió en el 2020, que por la inmovilización social por la COVID-19, cientos de menores se vieron limitadas de denunciar, esto se evidencia con las denuncias del 2021, que se duplicaron a 1226 casos de niñas violentadas, mientras que el año pasado llegó al pico de 1290 menores agraviadas. En todos los últimos años se comprueba que las niñas y adolescentes han sufrido mayormente la violencia sexual.

Medidas de protección

Frente al tema, la jefa de la Defensoría Municipal del Niño, Niña y Adolescente (Demuna) en Ica, María del Pilar Guillinta, informó que en lo que va del 2023, ya se han emitido 422 medidas de protección para menores en situación de riesgo, lo que refleja que aún existe alto grado de vulnerabilidad. Además, que la institución defensorial trabaja en fortalecer capacidad de autoprotección en las menores. “Es alarmante la cantidad de casos, la Demuna está acreditada por el MIMP y eso nos hace evidenciar que la violencia es por los propios padrastros, padres, abuelos, tíos, quienes son los llamados a ser los protectores, pero la realidad es que son los agresores. Se han emitido 422 medidas de protección y lo que se busca es brindar el soporte emocional a las niñas y hacia los padres que busquen fortalecer las capacidades parentales, porque muchas veces son negligentes y prefieren hacer una vida social y dejan a los menores solos y es donde se da este tipo de violencia, física y sexual”, declaró.

La funcionaria explicó que, la violencia no distingue raza, estatus social u otros, y precisó que, en sectores como La Tierra Prometida, Palazuelos, ribera colindante con Parcona (Mollendo) y otros, son zonas donde se han reportado múltiples casos de menores violentadas, por ello, de inmediato lo equipos multidisciplinarios de Demuna llegan a investigar. “En La Tierra Prometida se reportan casos por violencia física y sexual, en zonas colindantes con Acomayo, violencia física y psicológica y en Ica Cercado hay más violencia física. En la comisaría y Poder Judicial, hay mucha demora en procesar los casos, y cada vez el Ministerio de la Mujer apertura más canales de atención y nuevos CEM para mayor accesibilidad. Falta que la justicia no dilate tanto los tiempos y se debe modificar el Código Penal y reducir tiempos para que la atención sea inmediata porque muchas de las niñas y adolescentes que denuncian aún sienten que no se les hace justicia”, finalizó.

