La Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Centro obtuvo la detención preliminar judicial de Yelsin Cárdenas (32), acusado del presunto delito de pornografía infantil, como parte del operativo transnacional Aliados por la Infancia V.

Grave delito

El sospechoso es investigado por almacenar y poseer material de connotación sexual infantil en su cuenta personal de correo electrónico y en su teléfono celular, según informó la fiscal provincial Evelyn Taboada de la Cruz.

La medida incluyó un allanamiento a la vivienda de Cárdenas, ubicada en el sector Los Olivos, distrito de San Juan Bautista, en la provincia de Huamanga. En el lugar, las autoridades incautaron diversos dispositivos electrónicos que podrían contener evidencia clave para la investigación.

Las víctimas son menores de edad que aún están en proceso de identificación por parte de las autoridades competentes, que trabajan para proteger su identidad y brindarles el apoyo necesario.

El operativo Aliados por la Infancia V es una acción coordinada a nivel internacional que busca desarticular redes de explotación y abuso sexual infantil, garantizando la protección de los derechos de los niños y adolescentes.

Las investigaciones continúan para determinar el alcance de la participación de Cárdenas y para identificar a otros posibles implicados en la fabricación y distribución de material ilegal.

