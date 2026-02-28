La nueva Junta Directiva de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ica para el periodo 2026–2028 juramentó en una ceremonia realizada en las instalaciones del Centro Social Ica, ubicado en la Plaza de Armas de Ica.

Por el desarrollo empresarial

El proceso electoral se llevó a cabo el 5 de diciembre de 2025 en la sede institucional, en cumplimiento de los estatutos. En dicha jornada resultó ganadora la Lista N.º 1, encabezada por Eduardo Enrique Ojeda Dávila, quien asumió la presidencia para el nuevo periodo de gestión.

La Junta Directiva 2026–2028 está conformada por Eduardo Enrique Ojeda Dávila como presidente y Gino Emilio Barnuevo Cuéllar como director secretario. El equipo se completa con los cargos de director tesorero, director de Asuntos Gremiales, director de Actividades Académicas y director de Mypes.

Durante su intervención, el presidente destacó el rol articulador del gremio en la región. Señaló que la Cámara no solo representa a grandes empresas, sino también a micro y pequeños emprendedores, y subrayó la necesidad de impulsar a los jóvenes como motor del desarrollo regional.

Ojeda afirmó que Ica se mantiene entre las regiones con mayor dinamismo económico del país y sostuvo que el objetivo es consolidar ese liderazgo mediante el impulso de proyectos estratégicos. Entre ellos mencionó el desarrollo de obras portuarias en Pisco, la planta petroquímica en Marcona y la gestión ante el Gobierno Central para concretar la vía de evitamiento desde el sector Pozo Santo hasta Ocucaje. Asimismo, hizo referencia a la necesidad de garantizar el abastecimiento de agua para la región y avanzar en proyectos vinculados a las reservas del Tambo.

En la misma línea, indicó que la nueva gestión buscará reforzar la presencia institucional ante el Ejecutivo para promover estas iniciativas y defender los intereses de la región.

En materia académica y de emprendimiento, Ojeda informó que las universidades asociadas a la Cámara disponen de un presupuesto aproximado de S/2 millones 600 mil destinado a estudiantes que deseen iniciar un negocio. Precisó que se trata de fondos no reembolsables y que se brindará acompañamiento técnico a través de incubadoras empresariales que vienen operando desde hace seis años, con resultados que —según indicó— ya se reflejan en nuevos proyectos en marcha.

Por su parte, el director secretario, Gino Barnuevo Cuéllar, destacó la incorporación de nuevos socios y especialistas al gremio, así como el fortalecimiento del equipo de trabajo para el próximo periodo.

Señaló que varios de los proyectos impulsados por la institución podrían concretarse en esta etapa y remarcó la importancia de acercar el mensaje empresarial a los jóvenes, promoviendo la formalización y la participación activa en el desarrollo económico regional.

