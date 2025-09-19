Tras dos meses de formación, 20 emprendedores de distintos distritos de la provincia de Ica, culminaron su paso por la primera promoción de la Escuela de Empresarios, una iniciativa impulsada por la Municipalidad Provincial de Ica para fortalecer proyectos locales en etapa inicial.

Redes de apoyo

El programa —de acceso gratuito— incluyó 16 módulos de formación empresarial, abordando temas como planificación financiera, flujo de caja, organización empresarial, formalización, y desarrollo de productos. Los participantes representaron rubros diversos: desde artesanías y alimentos naturales, hasta yogures y productos alimenticios locales.

La clausura se realizó con la presencia del alcalde de Ica, Carlos Reyes, quien instó a los graduados a formar una asociación de emprendedores que les permita acceder a financiamiento, redes de apoyo y formalización.

“Los sueños se hacen realidad cuando uno se los propone. Hoy se gradúan como parte de la primera promoción de esta escuela. Han dado el primer paso”, señaló Jorge Angulo, Subgerente de Desarrollo Económico.

También participaron la Dra. Patricia Codarlupo, gerente de Desarrollo Económico, y el magíster Carlos Castro, director de Ruraq Yapay y docente responsable del programa, quien estuvo a cargo de la formación de los participantes durante los dos meses de duración.

