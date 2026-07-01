La provincia de Cañete volvió a ser escenario de un violento hecho criminal luego de que dos hombres fueran hallados sin vida al interior de un auto con múltiples impactos de bala en la carretera Imperial–Quilmaná, a la altura del sector San Isidro Chico, conocido como “El Establo”. Se habría realizado más de trece balazos.

Ultimados a balazos

El hallazgo fue reportado durante la mañana de ayer, lo que motivó la rápida intervención del personal de Serenazgo de Imperial. Al llegar al lugar, los agentes confirmaron la presencia de dos personas fallecidas dentro de un vehículo Kia Río de color plata, con placa APC-334.

Las víctimas fueron identificadas como Johnny Eusebio Huari Laos de 32 años, quien fue encontrado en el asiento del conductor, y Anderson Gosep Coronado Torres de 36 años, ubicado en el asiento del copiloto. Además, el automóvil presentaba impactos de proyectil de arma de fuego en el parabrisas y otras partes de la carrocería.

Según información recogida, algunos vecinos indicaron que el vehículo permanecía estacionado en el lugar desde aproximadamente las 11 de la noche del 29 de junio. Asimismo, otro testigo afirmó haber escuchado disparos alrededor de las 3 de la madrugada de ayer.

Sobre este hecho criminal, el jefe de la Región Policial Lima Sur, general PNP Carlos Manuel Valer Cruces, confirmó que avanzan las investigaciones.

“Lamentablemente hemos tomado conocimiento que en un descampado camino a Quilmaná, en la jurisdicción de Imperial, se ha producido un doble homicidio, contra dos personas. Estamos realizando las primeras diligencias para determinar cuál ha sido el presunto móvil y cuáles fueron las circunstancias en que se produjo este lamentable suceso”, declaró la autoridad policial.

El oficial reconoció además la preocupación existente por los índices delictivos en la provincia de Cañete y señaló que la Policía Nacional ha reforzado las labores de investigación mediante equipos especializados.

“Hemos creado dos equipos especiales en Cañete: uno dedicado a combatir las extorsiones y otro enfocado exclusivamente en la investigación de homicidios. Están trabajando de manera permanente para esclarecer este tipo de delitos”, sostuvo.

EL DATO: La esposa y madre de Huari Laos, protagonizaron escenas de dolor. Señalan que por años se dedicaba como taxista y deja una menor de 7 años en la orfandad.

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