Un hombre fue hallado sin vida en un canal de riego del distrito de Nuevo Imperial, en la provincia de Cañete, hecho que movilizó a personal de Serenazgo, efectivos de la Policía Nacional del Perú y representantes del Ministerio Público.

Investigan muerte

El hallazgo se produjo cerca de la zona urbana del distrito, luego de que vecinos alertaran sobre la presencia de una persona en el canal. Tras verificar la situación, Serenazgo comunicó el hecho a la Policía Nacional, que a su vez informó a la Fiscalía para las diligencias correspondientes.

La víctima fue identificada como Luis Alberto Acevedo Elguera, de 41 años, que tendría domicilio en el sector de Nexo de Cusi, distrito de Colonia, provincia de Yauyos (región Lima).

Peritos y representantes del Ministerio Público llegaron al lugar para realizar el levantamiento del cadáver e iniciar las investigaciones destinadas a esclarecer las circunstancias de la muerte. El fallecido deja una hija menor de edad.

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