Las autoridades policiales y fiscales investigan las circunstancias de la muerte de Ronny Isidoro Gonzales Hernández, de 42 años, cuyo cuerpo fue hallado la noche del lunes 15 de junio en el interior de un establecimiento de lavado de autos ubicado en el asentamiento humano Los Sauces de Micaela, en el distrito de Parcona.

Deceso en la zona

El hallazgo ocurrió en un car wash situado en la manzana B, lote 04, hasta donde acudieron efectivos de la Comisaría PNP de Parcona para realizar las primeras diligencias. De acuerdo con información preliminar, el fallecimiento estaría relacionado con un presunto infarto, aunque serán los exámenes médico - legales los que determinen la causa exacta del deceso.

Alrededor de las 11:15 de la noche, el fiscal Moisés Gutiérrez Puma, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Parcona, junto con el médico legista, efectuó el levantamiento del cadáver y ordenó las pericias correspondientes.

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