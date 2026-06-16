La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica consiguió que el Poder Judicial dicte nueve meses de prisión preventiva contra Yilfran Ulises Palma Castellanos (29), César Augusto Hidalgo Guanipa (40) y Diego Fernando Torres López (24), investigados por los presuntos delitos de homicidio calificado y favorecimiento al consumo ilegal de drogas tóxicas, en agravio del Estado peruano y de ciudadanos de nacionalidad venezolana.

Están detenidos

La medida coercitiva fue obtenida por el Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica, a cargo de la fiscal provincial Fiorella Aguilar Hernández, luego de sustentar graves y fundados elementos de convicción que vincularían a los imputados con los hechos investigados, así como la existencia de peligro de fuga y obstaculización del proceso.

Durante la audiencia, el representante del Ministerio Público expuso los resultados de las diligencias preliminares, que incluyeron pericias, declaraciones y evidencias materiales recabadas tras el crimen. El órgano jurisdiccional valoró estos elementos y declaró fundado el requerimiento fiscal, permitiendo que los investigados afronten el proceso privados de su libertad.

Según la investigación fiscal, el homicidio ocurrió el pasado 24 de mayo de 2026, aproximadamente a las 1:40 de la tarde, en las inmediaciones de la licorería “Mister”, ubicada en la avenida Industrial, manzana E, lote 3, en el pueblo joven Señor de Luren, distrito de Subtanjalla. En el ataque armado falleció Ender Pérez Mendoza, de 30 años, ciudadano venezolano.

De acuerdo con las pesquisas, una segunda víctima logró sobrevivir tras escapar del atentado, aunque resultó herida por impactos de bala. Este hecho activó un operativo conjunto entre unidades especializadas de la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público para identificar a los presuntos responsables del crimen.

La captura de los investigados se produjo el 27 de mayo de 2026, a las 5:30 de la mañana, durante un operativo ejecutado por agentes de la División de Investigación Criminal, el Departamento de Investigación Criminal y la División Regional de Inteligencia en un inmueble ubicado en la avenida Primavera N.° 388, en el distrito de Subtanjalla.

Como resultado de la intervención policial, se incautó una motocicleta de placa 0011KB, marca Alesin, modelo RTM 150 G-2, color azul, que habría sido utilizada para perpetrar el homicidio. Además, se hallaron sustancias ilícitas con características similares a pasta básica de cocaína, marihuana y droga sintética conocida como “tusi”.

Los agentes también decomisaron una balanza electrónica, tarjetas con anotaciones vinculadas al sistema de préstamos ilegales denominado “gota a gota” y diverso material publicitario que presuntamente era empleado para captar víctimas de extorsión y cobro ilegal de dinero, lo que refuerza la hipótesis de una estructura criminal dedicada a múltiples actividades delictivas.

El jefe de la Región Policial Ica, general PNP Raúl Roque Palomino, destacó que la identificación de los presuntos implicados fue posible gracias al trabajo coordinado entre las unidades especializadas y el análisis de imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia.

“Las cámaras de videovigilancia han permitido identificar la placa del vehículo menor y establecer características similares de las personas que habrían participado en el homicidio por encargo”, señaló el alto mando policial durante una conferencia de prensa.

EL DATO: Se presume el asesinato fue por la hegemonía del poder en la zona del pueblo joven Señor de Luren.

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