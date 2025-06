Los gobiernos regionales y locales recibieron un adelanto del canon minero de más de 1.900 millones de soles: 1.507 millones 345 mil 989 para las regiones y 403 millones 311 mil 420 para las municipalidades. Esta fuente de ingresos se origina del 50 % del Impuesto a la Renta pagado por las empresas mineras al Estado peruano. Este fondo debería servir para el desarrollo local, pero su distribución y uso no siempre son transparentes.

Lluvia de millones

Martín Valencia, especialista del Instituto Peruano de Economía (IPE), explicó que el canon se calcula basado en las utilidades netas de las empresas mineras, un cálculo complejo que considera variables como el precio de los metales, la producción y los costos operativos. Esta fluctuación significa que estos ingresos pueden variar de un año a otro.

Según el especialista, la distribución del canon asigna el 10 % a los municipios distritales donde se extraen los recursos, el 25 % a las comunas provinciales donde están las operaciones, el 40 % a los demás municipios del departamento y el 25 % al gobierno regional.

No obstante, algunos gobiernos regionales, como el de Apurímac, no han recibido el adelanto de enero. La razón radica en saldos pendientes por deducir de años anteriores. En este punto, es necesario precisar que la entrega completa del canon depende de la regularización de impuestos que las grandes mineras realizan hasta abril. No se puede, entonces según el especialista, estimar en forma precisa y transparente los montos a transferir a las regiones y municipios beneficiarios, como se ha hecho en algunas regiones.

En Apurímac, por ejemplo, se ha generado expectativa sobre un posible ingreso récord de más de 1.000 millones de soles en canon para 2024. Sin embargo, según Martín Valencia, estas proyecciones deben tratarse con cautela, dado que esa cifra equivale al triple de lo que se recibió en 2022, año en que los precios de los minerales llegaron a niveles récord.

Destino del canon

La eficiencia en el uso de estos recursos ha sido cuestionada debido a la falta de capacidades administrativas locales y a la posible corrupción. Para Martín Valencia, el canon minero debe invertirse en proyectos que mejoren la calidad de vida de la población. Sin embargo, advierte que el esquema actual de distribución merece una revisión, ya que ha generado inconvenientes al no responder a las necesidades locales.

Valencia subraya la necesidad de una planificación del gasto público, porque muchos municipios carecen de capacidades técnicas para formular y ejecutar proyectos. Plantea que el gobierno nacional fortalezca esas capacidades, a través de un proceso de capacitación a los funcionarios que asegure el uso eficiente y transparente del dinero.

