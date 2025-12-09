El Tercer Equipo de la Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huamanga, a cargo del Fiscal Provincial Luis Enrique Zúñiga Vargas, logró que se imponga la máxima pena de cadena perpetua contra Jesús Andherson Huamán Jara (27), al ser hallado responsable del delito de violación sexual de menor de edad, en agravio de una menor de 12 años.

Grave delito

Los hechos ocurrieron el 15 de junio de 2024, cuando la agraviada fue trasladada de emergencia a un centro de salud, presentando complicaciones derivadas de un proceso de aborto. La investigación reveló que el agresor le proporcionó pastillas abortivas, con el fin de interrumpir el embarazo que resultó de los abusos sexuales cometidos en varias oportunidades, en distintas salas de cine de la provincia huamanguina, entre marzo y abril de 2024.

La labor del Ministerio Público permitió acreditar la totalidad de los hechos mediante diligencias, pericias y declaraciones, logrando una sentencia ejemplar que protege los derechos de las víctimas de violencia sexual.

Cabe señalar que, en junio del 2024, el Ministerio Público logró que se disponga el internamiento preventivo para el imputado por el lapso de 9 meses.

El investigado habría conocido a la víctima por medio de las redes sociales en el mes de marzo de 2024, ganándose su confianza hasta llegar a abusar sexualmente de ella, producto de lo cual la menor resultó embarazada.

Tras ello, Huamán Jara le habría proporcionado pastillas abortivas a la agraviada, la misma que las habría ingerido, llegando a ser internada en horas de la mañana del 15 de junio del mismo año en un establecimiento de salud, a razón de los intensos dolores que sentía en el vientre a causa del aborto. En horas de la tarde del mencionado día, el imputado fue capturado por efectivos policiales.

