La Policía Nacional capturó en el distrito de Alto Larán, en la provincia de Chincha, a un ciudadano venezolano identificado como Yohandry Jesús Olivares Rosendo (25), alias “Calavera”, quien es investigado por su presunta participación en el secuestro y asesinato del empresario Jean Pierre Gallegos Chuquiray, de 31 años, ocurrido en las provincias de Pisco y Chincha.

Investigación policial

De acuerdo con la investigación policial, Gallegos Chuquiray permaneció secuestrado durante dos días antes de ser asesinado el 25 de junio. El crimen es atribuido a la banda criminal “Los Malditos del Cautiverio”, señalada por las autoridades como una facción de la organización criminal transnacional Tren de Aragua.

La ubicación y captura del presunto implicado fue tras un trabajo de la Brigada Especial de Investigación Contra la Criminalidad Extranjera (Beicce), y se produjo 14 días después del secuestro, informó el jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), general PNP Víctor Revoredo.

“Es la persona que se encarga, a través de su equipo de varones y mujeres, de captar a las víctimas. Posteriormente, es el interlocutor de la trazabilidad del dinero y de las comunicaciones”, declaró el oficial.

Durante el operativo, los agentes hallaron en poder del detenido un arma de fuego, municiones, dos cartuchos de explosivos, un objeto que sería una granada, equipos celulares y droga.

La intervención también se sustentó en presuntos delitos de flagrancia relacionados con microcomercialización de drogas, peligro común y otros hechos conexos, mientras continúan las investigaciones por el secuestro y homicidio del empresario.

Según la Policía, los equipos móviles incautados son analizados por peritos de alta tecnología, debido a que varias de las líneas telefónicas habrían sido utilizadas para realizar llamadas extorsivas durante el cautiverio de la víctima. “Bajo esa trazabilidad, la Policía ha logrado establecer su vínculo en este hecho de sangre”, sostuvo el general Revoredo.

De acuerdo con la investigación, los secuestradores exigieron a la familia el pago de 500 mil dólares para liberar al empresario. Sin embargo, sus familiares solo lograron reunir 50 mil soles, monto que fue rechazado por los delincuentes.

EL DATO: El joven fue hallado sin vida en una chacra de espárragos, ubicada por inmediaciones del Fundo Santa Adela, en el distrito de Chincha Baja, y tenía impactos de bala.

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