Seis personas fueron detenidas durante un operativo policial realizado en el distrito de Imperial, provincia de Cañete, al ser investigadas por su presunta participación en los delitos de tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de armas de fuego y municiones.

Golpe policial

La intervención estuvo a cargo de efectivos de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Cañete, quienes ejecutaron la acción como parte de las labores de inteligencia y lucha contra la criminalidad en la provincia.

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía Nacional, los intervenidos serían presuntos integrantes de la banda criminal denominada “Los lechuceros de Cuto”. Durante el operativo, los agentes decomisaron 600 envoltorios tipo “ketes” que contenían una sustancia que sería pasta básica de cocaína (PBC), la cual será sometida a las pericias correspondientes para determinar su composición.

Asimismo, se incautó un arma de fuego con sus respectivas municiones y tres equipos celulares, elementos que serán incorporados a las investigaciones para establecer la presunta responsabilidad de los detenidos.

Los seis intervenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Divincri Cañete, donde permanecen bajo custodia mientras se desarrollan las diligencias de investigación con conocimiento del Ministerio Público.

Las autoridades continuarán con las pericias e investigaciones para determinar el grado de participación de cada uno de los detenidos y esclarecer los hechos materia de la intervención.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO