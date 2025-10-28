Agentes del Departamento de Investigación Criminal (DEPINCRI) y personal de inteligencia de Cañete permitió la captura y desarticulación de la banda criminal “Los Malditos de KÑT”, dedicada a la extorsión, el tráfico ilícito de drogas y la tenencia ilegal de armas de fuego.

Banda desarticulada

Los detenidos fueron identificados como Luis Alberto Martínez Zúñiga, alias “Nachito”; Stiven Jesús Hernández Manza, alias “Chupete”; Jesús Carlos Gabriel Rivas Pacheco, alias “Locura”; y Richard Montoya García, alias “Richi”. Todos ellos registran antecedentes policiales por robo agravado, secuestro, extorsión y tenencia ilegal de armas, delitos por los que ya habían sido investigados en operativos anteriores.

Durante la intervención, la Policía incautó una pistola marca GIRSAN, modelo MC 28 SACS, calibre .380, junto a dos cacerinas, treinta municiones y treinta envoltorios de pasta básica de cocaína (PBC). Además, fueron decomisados un mototaxi de placa 4862-AY y una motocicleta de placa 5563-TB, presuntamente utilizados para el traslado de droga y como medio de escape en actos delictivos.

Las investigaciones preliminares apuntan a que esta organización operaba en distintos distritos de la provincia, dedicándose al cobro de “cupos” a comerciantes y transportistas, además del tráfico de drogas al menudeo. Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, mientras la Fiscalía Provincial Penal de Cañete y la Policía continúan con las diligencias para identificar a otros posibles integrantes de la red criminal.

VIDEO RECOMENDADO