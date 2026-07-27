Mientras miles de visitantes recorrerán destinos tradicionales como Huacachina y Paracas durante el feriado largo por Fiestas Patrias, una nueva propuesta turística busca captar la atención de familias y viajeros en la provincia de Ica. Se trata del Fundo La Escondida, que ofrecerá durante el 28 y 29 de julio una programación enfocada en la naturaleza, el entretenimiento y las actividades al aire libre.

Animales de gran porte

Uno de los principales atractivos del recinto es su área de animales, presentado como el más grande de Ica, donde los visitantes podrán observar una variada colección de animales exóticos y especies de diferentes partes del mundo.

Entre las especies anunciadas figuran avestruces, emús australianos, pavos reales, cisnes, patos exóticos y diversas aves ornamentales, además de animales de gran porte.

El recorrido también permitirá conocer ejemplares de ganado de alto valor genético, como búfalos, bovinos de las razas Angus, Brahman y Wagyu, reconocidas internacionalmente por su producción cárnica.

A ello se suma una muestra de caballos, entre ellos el Caballo Peruano de Paso, percherones y ponis Falabella, que formarán parte de la visita de las personas.

Como parte de la programación especial por Fiestas Patrias, el recinto anunció la presentación de la orquesta Papillón, además de una masterclass de parrillas, exhibiciones ecuestres, actividades recreativas, piscina, amplias áreas verdes y una variada oferta gastronómica con platos típicos de la región.

EL DATO: está ubicado en el kilómetro 262.5 de la carretera Panamericana Sur, a la altura del grifo Primax, en el ingreso a Río Seco (Barrio Chino), distrito de Salas Guadalupe.

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