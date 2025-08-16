Para garantizar la seguridad en las vías y combatir la informalidad en el transporte terrestre, la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ica, a través de la División de Transporte Terrestre, participó activamente en un operativo inopinado de fiscalización, liderado por la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías.

Seguridad vial

La intervención contó con la colaboración estratégica del Ministerio Público, Policía Nacional de Carretera, SUCAMEC y la Municipalidad Provincial de Ica.

Durante el operativo, se supervisó que los vehículos que circulan por la vía pública cumplan con todos los requisitos técnicos y de seguridad, verificando documentación, condiciones del vehículo, y el cumplimiento de las normas laborales por parte de las empresas transportistas.

El objetivo central de estas acciones es el de fortalecer la seguridad vial y proteger la vida e integridad de conductores y pasajeros.

