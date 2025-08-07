Durante los últimos días, en los exteriores de la Municipalidad Provincial de Pisco se ha visto la concentración de varios gremios de transportistas protestando por las disposiciones que se han venido dando en el área de Transporte así como los operativos a los conductores. A esto se suma la destitución del gerente de Transporte, Richard Cristóbal Villanueva.

Destitución de funcionario

Varios de los conductores no cuentan con la documentación solicitada por la autoridad como los permisos de circulación, estar activo en el empadronamiento municipal y participar de las capacitaciones de Transporte, esto y otra documentación exigida en cualquier otra ciudad. Y ahora para sumarse a estos últimos hechos, el día martes 5 de agosto se reportó un bochornoso suceso en el que está involucrado el gerente del área de Transporte, Richard Cristóbal Villanueva, quien terminó retenido en la comisaría de San Andrés por presuntos disturbios dentro de un restaurante de la av. Las Américas.

Por su parte, la Municipalidad Provincial de Pisco emitió un comunicado en horas de la noche informando a la ciudadanía y en relación a los recientes hechos que involucran a un funcionario, ha tomado la decisión de dar por concluida la confianza a Richard Cristóbal, quien se desempeñaba como gerente de Desarrollo Urbano y Transporte.

Por ahora, en los próximos días informarán quien será el nuevo funcionario que asumirá esta gerencia que ha venido siendo cuestionada, pero a su vez ha buscado que los cientos de transportistas se ordenen y no seguir en un caos como en la actualidad viene pasando en el centro de la ciudad.

VIDEO RECOMENDADO