El candidato presidencial de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, realizó ayer una serie de visitas a la región Ica, que pasaron más por un recorrido simbólico que por actos de contacto ciudadano efectivos. Su agenda incluyó las provincias de Chincha, Pisco e Ica, aunque en varias ocasiones quedó evidenciada la falta de convocatoria.

Fría recepción

La jornada comenzó en la provincia de Chincha, donde Acuña se desplazó en la mañana acompañado por militantes de su agrupación. Más tarde, se trasladó a Pisco para participar en un acto en el CAP. Allí, la asistencia ciudadana fue poca, compuesta casi exclusivamente por miembros de su propio equipo. Durante el evento, el candidato evitó brindar declaraciones a la prensa, lo que contrastó con la expectativa de generar un acercamiento con los ciudadanos y reforzar su imagen de liderazgo nacional.

El contexto político no favoreció la visita. César Acuña enfrenta cuestionamientos por presunta injerencia en el gobierno y por presuntos beneficios laborales otorgados a amigos de familiares de su nuera, Brunella Horna, a través de contratos millonarios en el sector Salud. La combinación de estos señalamientos con la poca participación ciudadana generó un escenario incómodo para el líder de APP.

Posteriormente, Acuña llegó a la provincia de Ica, donde se movilizó en una caravana que concluyó en el Club El Álamo. Durante esta visita estuvo acompañado por los candidatos de su partido a la Cámara de Diputados y al Senado, Luis Castro Makabe y José Luis Elías, respectivamente. Ambos ocupan actualmente cargos públicos —como consejero regional y congresista de la República respectivamente— lo que generó cuestionamientos entre la población sobre la necesidad de una mayor fiscalización de los actos de autoridades regionales y nacionales, ya que fueron elegidos para trabajar en favor de la población, sin embargo ayer fueron vistos casi todo el día al lado de Acuña.

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