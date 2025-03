El ciudadano Juan Manuel Sarango Poicón ha pedido una investigación exhaustiva, tras la denuncia contra el padrastro de su menor hijo de 11 años por el presunto delito de tocamientos indebidos. El progenitor mantiene la tenencia del niño, sin embargo, una jueza en un polémico fallo judicial ha resuelto que el menor viva con la madre, cuya pareja es el investigado.

Continúa el proceso

El 29 de mayo del 2024 continuó el proceso por el delito contra la libertad sexual en la modalidad de tocamientos indebidos. Por ello, el menor pasó por la sala de entrevista única (cámara Gesell), con la presencia del psicólogo, el juez y la Fiscalía.

El niño relata que, “lo que estoy diciendo un hombre me tocó. Su nombre es Gustavo Valencia López, es pareja de mi mamá. Ha estado tomando toda la noche, ha estado manejando borracho, en el hotel estaba su nuevo enamorado de mi mamá, siempre me dejaba bañarme en la piscina, pero sin polo, mi piel se ponía bien arrugada no me decía nada. Después estaban tomando, le dije que no tomará y ella me dijo que era agua, en esa botella era vino, pisco, cuando yo lo olí era medio alcohol (...) Así borracho a mi me hicieron manejar, casi choca en una calle y frenó en seco (..). En el segundo piso, me eche a dormir, cuando me levanté en el colchón había una persona, cuando siento que alguien me está tocando la pierna y después fue subiendo para mis partes íntimas, me asusté y me fui corriendo donde mi mamá, pero no le dije nada porque siempre le cree mi mamá”, se lee en el documento.

Asimismo, en el informe educativo por un equipo multidisciplinario del Poder Judicial en Chincha se concluye que el padre es quien se hace responsable del pago de las pensiones escolares 2023 y 2024 encontrándose al día, y el progenitor es quien con mayor frecuencia interactuaba en el proceso escolar de su hijo, también el menor expresa rechazo hacia la figura materna, estableciendo distancia.

“Un día estábamos cenando con mi hijo, él me pide que lo lleve a la policía, entonces le pregunte por qué, y me dice papá quiero contar varias cosas que ha pasado, es donde él me comienza a comentar que su mamá cuando salía con su pareja a divertirse a tomar, y me decía que daba vueltas mientras que ellos tomaban, también lo hizo manejar y casi choca con la pared. Pido a los operadores de justicia que todo sea transparente y justo, porque un menor de edad no puede estar sufriendo de esta manera, a pesar de que está llevando terapia psicológica. Me dice papá no quiero irme con mi mamá. ¡Por favor ayúdame!”, declaró el progenitor.

Tenencia del menor

El 3 de marzo del 2025 la jueza Judith Astohuamán Uribe resolvió declarar fundada la demanda de la madre sobre tenencia y custodia y se le otorga la tenencia del niño a la progenitora, quien será la responsable del cuidado y protección. El régimen de visita para que el padre comparta con el menor solo los días domingos y días no laborables.

“En este proceso de tenencia, la jueza lo remite a la fiscalía para que dé su opinión y la fiscal María Ibañez emite su opinión fiscal donde le dan la tenencia exclusiva a mi patrocinado Juan Zarango. Posteriormente, la jueza remite nuevamente para que se pronuncie la fiscal con otro dictamen, y esta fiscal cambia de parecer y opina que la tenencia del menor pase a favor de la madre, sin haber ninguna prueba. Entonces la jueza dispone la tenencia y custodia exclusiva a la madre, quiere decir que la jueza está vulnerando los derechos del menor sin tener en cuenta el interés superior del menor, dispone que el menor vaya a la casa de la mamá, donde vive con su nueva pareja Gustavo López, que es el agresor, quiere decir que esta jueza trata de enviar al menor a la boca del lobo. Hemos interpuesto un recurso de apelación”, agregó el abogado del padre, Víctor Manuel Valenzuela Félix.

