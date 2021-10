Chincha a puerta de iniciar una tercera ola por contagios de COVID-19.

El escenario que nadie quiere: la tercera ola, estaría por desatarse en la provincia de Chincha. La conclusión, que nace de la Unidad Ejecutora 401, se sostiene por el incremento de consultas diarias en el área de triaje Covid. Las cifras pueden superar las 30 atenciones de casos sospechosos en 24 horas. Según información de este sector el viernes en el horario vespertino se confirmó el contagio de dos nuevas personas.

De acuerdo al último reporte de la Unidad de Estadística y la Red de Vigilancia Epidemiológica en el Hospital San José ya son 24 los que están hospitalizados por haberse contagiado de la peste. En las áreas de menor complejidad hay 12 pacientes con tratamiento para superar la infección. La otra mitad están en las áreas críticas: Cuidados Intermedios (5) y Cuidados Intensivos (7), librando dura batalla para salvar su vida.

Casos reportados

Los números revelan además que en solo una semana la cantidad de hospitalizados con diagnóstico de Covid paso de 20 a 24 pacientes. En ese lapso de tiempo hubo ocho personas que con apoyo médico, lograron recuperarse y volvieron a sus casas. De lo contrario, la cantidad de internados sería otra. Así también se reportó una persona fallecida, según se consigna en el día 30 de setiembre.

El director del nosocomio, Richard Sifuentes Saravia, considera que la tercera ola está cerca y que mucho depende del comportamiento de los vecinos de la provincia de Chincha detener esta enfermedad. “Definitivamente todo depende de la población para evitar que se tenga más contagios y más muertes acá. Estamos a puertas de una tercera ola, diariamente vienen más de 30 personas. Esto nos llama la atención, nos alerta”, manifestó.

Richard Sifuentes solicitó a la ciudadanía que mantengan el uso de la mascarilla y protector facial. “Estamos en alerta señores no es un juego a cuidarnos con responsabilidad”, señaló. Otra de las recomendaciones del director es la no concurrencia a los lugares que no respetan el aforo permitido y que cada morador acuda a vacunarse en las fechas que le corresponda. “Eso depende de ustedes, de que se cuiden, se protejan”, puntualizó.