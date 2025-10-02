Un mototaxista, bajo la modalidad conocida como pasajero a bordo, fue blanco de dos delincuentes. La víctima llegó hasta la localidad de Grocio Prado, siendo amenazado con cuchillo para que entregue la llave de contacto y es herido en la pierna izquierda al oponer resistencia. Los agentes durante la búsqueda de la banda lograron ubicar a alias “Socola”, presunto autor de los hechos.

Ataque con cuchillo

El agraviado por inmediaciones del Hospital San José de Chincha encuentra a los supuestos pasajeros. Ambos eran jóvenes y solicitaron ser llevados hasta el sector conocido como Toma Chumbiauca. Los ocupantes, al llegar al destino, desde el asiento posterior comienzan a mostrar sus intenciones delictivas, con el objetivo de apoderarse del vehículo menor.

La víctima intento frustrar el robo de su herramienta de trabajo, siendo en esas circunstancias atacado con el arma blanca. Luego de herir al mototaxista, uno de los bandidos toma la posición del conductor y junto a su compinche escapan con dirección desconocida.

El herido denunció el caso en la comisaría y en operativo fue atrapado César Socola (28), quien es investigado por su presunta participación en el robo. Según informó el policía este sería integrante de la banda denominada “Los chalacos”.

VIDEO RECOMENDADO