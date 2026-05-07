Un caso de alta preocupación social se registró en el distrito de Pueblo Nuevo, en la provincia de Chincha, donde tres menores de edad habrían quedado en situación de vulnerabilidad tras la presunta venta de la vivienda familiar por parte de su padre, dejándolas sin un lugar fijo donde residir.

Presunta situación de abandono

El hecho se concentra en el sector Keiko Sofía, donde las menores, de 16, 13 y 9 años de edad, fueron halladas en condición de aparente abandono, según denunciaron familiares maternos y vecinos de la zona. De acuerdo con sus testimonios, el inmueble donde vivían habría sido adquirido originalmente por la madre de las niñas, quien falleció tiempo atrás, convirtiéndose en el único espacio de resguardo para ellas.

Según relataron los tíos maternos, el padre de las menores habría dispuesto de la vivienda sin el consentimiento de la familia, lo que habría generado que las niñas se queden sin hogar. Uno de los familiares señaló que el hombre les habría indicado en algún momento que realizaría mejoras en la casa, pero posteriormente se conoció que el inmueble habría sido vendido.

Los parientes también advirtieron que el padre tendría presuntos problemas con el consumo de alcohol, lo que habría influido en la inestabilidad del entorno familiar. Incluso, vecinos del sector afirmaron que el hombre suele ausentarse por varios días y que en varias ocasiones regresaría en estado de ebriedad, situación que habría dejado a las menores sin supervisión adecuada.

Asimismo, denunciaron que las niñas habrían llegado a quedarse sin alimentos en determinados momentos del día, siendo apoyadas ocasionalmente por vecinos cercanos.

Constatación policial

Tras conocerse el caso, efectivos de la Policía Nacional del Perú acudieron al lugar para realizar la constatación de la situación de las menores. De manera paralela, se hizo presente la subprefecta del distrito, Rocío Yataco Robles, quien coordinó las acciones iniciales ante la falta de respuesta inmediata de la DEMUNA y el Centro de Emergencia Mujer.

La autoridad informó que, al no lograrse contacto oportuno con dichas instituciones en un primer momento, se dispuso la intervención policial para garantizar la protección de las menores y evaluar su situación.

Se ha informado que existen familiares directos por parte de la madre fallecida (tíos maternos), que habrían expresado su disposición de hacerse cargo de las niñas, aunque ello deberá ser evaluado formalmente mediante los procedimientos legales correspondientes.

Otro punto en evaluación es la existencia de una pensión por orfandad que recibirían las menores, la cual también deberá ser verificada dentro del proceso para garantizar su uso adecuado en beneficio de las niñas.

Durante las diligencias, el padre de las menores llegó al lugar y sostuvo que habría adquirido una vivienda en la zona de Casa Grande, a donde planea trasladar a sus hijas. Asimismo, indicó que su intención sería reubicarlas en dicho inmueble para que continúen viviendo con él.

Esta versión será contrastada por las autoridades competentes como parte de las investigaciones para determinar las condiciones reales del entorno familiar y la situación patrimonial del inmueble original.

Los familiares de la madre fallecida cuestionaron duramente la actuación del padre, señalando que la vivienda habría sido adquirida con el esfuerzo de la madre para asegurar el bienestar de sus hijas. Uno de los tíos manifestó que el objetivo principal es que las menores puedan permanecer en su hogar original, donde crecieron.

También cuestionaron que, pese a la existencia de recursos económicos provenientes de pensiones, las menores no estarían recibiendo el apoyo necesario para su alimentación y cuidado diario.

Una familiar materna incluso relató que durante la enfermedad de la madre, el padre habría estado ausente con frecuencia, situación que generó mayor tensión entre los allegados.

Vecinos del sector señalaron que el caso ha generado indignación, ya que las menores estarían expuestas a condiciones de abandono emocional y material. También indicaron que en varias ocasiones han tenido que brindarles apoyo alimentario básico, ya que el padre llega a las 5:00 de la tarde y las menores aún no almuerzan.

Asimismo, pidieron a las autoridades actuar con rapidez para evitar que las niñas permanezcan en una situación de riesgo, destacando la necesidad de garantizar su estabilidad y protección inmediata.

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