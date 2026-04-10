Por inmediaciones del sector conocido como Bajada El Socoro, en el distrito de Sunampe, en la provincia de Chincha, dos adolescentes se liaron a golpes y uno de estos provistos con un arma blanca atacó sin piedad a su adversario.

Ataque criminal

El agresor de 17 años tras el hecho escapó del lugar, mientras tanto el otro menor de 15 años, permanecía en la zona con múltiples heridas causadas con cuchillo. Los efectivos de la comisaría de Sunampe recibieron la denuncia y trasladaron al herido al hospital San José de Chincha.

Este comentó la descripción del otro adolescente, quien fue ubicado por la av. Primavera, en el mismo distrito, y retenido para las diligencias correspondientes, que se realizan con participación de la Fiscalía de Familia. Cabe indicar que el intervenido reconoció estar involucrado en el enfrentamiento.

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