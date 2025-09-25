Una adulta mayor de 65 años se encuentra en estado crítico tras haber sido atropellada brutalmente por una camioneta que se dio a la fuga en la cuadra 3 de la calle Pedro Moreno, en Chincha. El hecho ocurrió alrededor de las 4:25 a. m. del domingo 14 de setiembre, cuando la víctima, identificada como Felicita Vilcapuma Román, cruzaba la pista para dirigirse al sector conocido como “La Cachinita”, donde llegaba cada fin de semana desde la ciudad de Cañete para vender ropa de segunda mano.

Lucha por su vida

Cámaras de seguridad de la zona registraron el momento del impacto. En las imágenes se observa que el vehículo, una camioneta de color negro, circulaba a gran velocidad. Debido a esa misma velocidad, no fue posible identificar con claridad la placa del vehículo.

Desde entonces, Felicita permanece internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital San José de Chincha, inconsciente, entubada y con múltiples fracturas. Sus familiares informaron que presenta severas lesiones en el vaso sanguíneo, espalda y pulmones, además de haber perdido piezas dentales a raíz del impacto.

Rita Soledad, hija de la víctima, expresó su frustración ante la falta de respuestas por parte de las autoridades. “Mi mamá está grave desde hace más de diez días y la investigación policial no ha avanzado nada. Venimos a la comisaría y nos dicen que el policía encargado está de franco. Nosotros mismos conseguimos el video del atropello, pero necesitamos apoyo para identificar la placa. Ella tiene el diagnóstico de afectación en el vaso sanguíneo, en la espalda y pulmones y no reacciona, no vemos ninguna mejoría. Quisiera que esa apersona que atropello a mi Mamá se compadezca, porque ellos tiene SOAT con eso cubre los gastos médicos”, declaró.

También hizo un llamado solidario a la ciudadanía. “Pedimos a las personas de buen corazón que nos ayuden con información o con algún apoyo económico. El SIS no cubre todo y estamos gastando mucho. Cualquier ayuda puede hacerse al número de Yape 960 903 471.”

Victoria, hermana de Felicita, también se pronunció: “A mi hermana la dejaron botada. Nosotros venimos todos los días desde Cañete, nadie nos ayuda, somos personas pobres y no tenemos recursos. Si fuéramos gente con plata, ya la habríamos llevado a una clínica”.

La familia ha pedido a la Policía que revise otras cámaras de videovigilancia en la zona, ya que aseguran que hay varias y que podrían ayudar a ubicar al responsable. También solicitan a la ciudadanía que, en caso de tener algún dato —así sea de forma anónima—, lo comuniquen a las autoridades o directamente a los familiares.

