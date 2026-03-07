El alcalde de la Municipalidad Provincial de Chincha, César Antonio Carranza Falla, reveló durante una presentación pública que un regidor solicitó beneficio de obras públicas para no fiscalizar su gestión. La pretensión ocurrió dentro de las instalaciones municipales (despacho de alcaldía) con la puerta cerrada por el mismo concejal.

En despacho de alcaldía

Carranza señala que fue en este mandato que ocurrieron los hechos. “En estos casi ocho años que llevo (como alcalde) tres personas cerraron la puerta de alcaldía cuando entraron. En este periodo uno fue un regidor y me pidió algunas cosas y lo menciono de manera pública arriesgándome a demanda, porque es una falta más moral que técnica o legal”, manifiesta.

El concejal habría requerido beneficio personal en ese dialogo con el alcalde. “(el regidor) se nos ha acercado dos veces y lo que da a entender es la situación de poner contratistas, de poner a ejecutores de obras públicas”. César Carranza dijo que no aceptó la pretensión “quien sede a ese tipo de presiones no hay como parar”, acotó.

Pero, el caso no quedó solo con el edil que en unas cuatro semanas se va retirar del cargo para continuar con un proyecto político, sino también habría sido formulado por el mismo regidor a la teniente alcaldesa Silvia Barrios. El alcalde señala que no se debe aceptar ese tipo de conducta en la gestión pública. “No podemos aceptar esa doble moral de decir que fiscalizas y utilizas el poder para presionar para que te den algo”, subrayó.

