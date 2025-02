En los últimos días las intensas precipitaciones pluviales han causado daños en los distritos de San Pedro de Huacarpana, San Juan de Yánac, Chavín, El Carmen, Grocio Prado y Alto Larán. Las vías de comunicación, así como viviendas y los sembríos fueron afectados por la furia de la naturaleza. Frente a este escenario, los alcaldes están solicitando la declaratoria del estado de emergencia por el peligro inminente ante las lluvias.

Declarar en emergencia

“No me parece justo que no se considere al distrito de El Carmen en emergencia. Lo demostramos con pruebas, se salió (el agua) en Pampa Mendoza, El Palomar, La Garita. A ellos (Gobierno Central) no les reclaman, nos reclaman a nosotros”, refirió la alcaldesa Liz Hurtado Huerta. Agregó que hasta el momento no ha llegado ayuda de las instancias nacionales para apoyar en los trabajos.

La autoridad señaló que en su jurisdicción existen al menos dos puntos críticos en el río Matagente que no han sido solucionados. El primero en el sector de Chamorro y el otro en la parte superior de Punta de la Isla. “Todavía no han terminado ese trabajo y es lo que necesitamos que lo terminen”, dijo. Hurtado exigió también a la Junta de Usuarios que realicen la limpieza de los cauces para mitigar el riesgo de desborde.

Por su parte, el edil de la Municipalidad Distrital de Chavín, Raúl Vilcamiza Guerra, mencionó que el sábado en coordinación con sus homólogos de San Juan de Yánac y San Pedro de Huacarpana están pidiendo la declaratoria de emergencia de estos distritos de la sierra de Chincha. “Exigimos que se declare en emergencia para mover nuestros presupuestos y apoyar a los vecinos que tanto lo necesitan”, dijo.

Vilcamiza precisó que desde hace una semana las precipitaciones pluviales vienen afectando la parte intermedia de Chavín, dañando las vías de acceso. “Nos preocupa la lluvia que está rompiendo las vías constantemente. Estamos tomando acciones, pero interdiario hay lluvia”, manifestó. Situación similar ocurre en los otros dos distritos altoandinos de la provincia de Chincha y con la quebrada de Alto Larán afectada por caída de huaico, así como Grocio Prado.

