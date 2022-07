Chincha: Alcaldesa Bertha Peña culpa a Semapach por retrasar obra de la Av. Unión

La obra mejoramiento del servicio de transitabilidad en la Av. Unión, distrito de Pueblo Nuevo, debía ser entregada a más tardar en abril último. Pero esto no ocurrió y ha desencadenado descontento en la población. La alcaldesa Bertha Peña Ormeño responsabilizó a la empresa Semapach por retrasar los trabajos y en consecuencia no se conoce fecha exacta para culminar este proyecto.

El año pasado el gobierno local acordó mediante Obras por Impuestos ejecutar esta obra valorizada en más de S/13 millones. El 20 de abril de 2021 se firmó el convenio y días después se entregó el terreno al Consorcio Vial C&C para comenzar con esas labores. Peña indica que por esas fechas es notificada por la EPS Semapach sobre acciones que iban a realizar en un tramo del área de trabajo.

La alcaldesa refiere que el tiempo aproximado de intervención del Programa de Medidas de Rápido Impacto (PMRI) de la EPS no debía de tardar más de 90 días en el sector de Unión y sin embargo esto no paso. “Cuando nos reunimos para ver lo de la Av. Unión ellos se comprometieron que iban a salir en tres meses, que iban a hacer todo el trabajo y salían del sector. Tenemos más de un año y ellos todavía no salen de esta obra”, precisó.

Peña Ormeño indica que el Consorcio Vial avanzó el proyecto, llegando a concluir con las veredas, iluminación y demás componentes. Algo que no ha conseguido acabar es el asfalto. Y es que en el tramo que conecta Unión con Razuri y Dos de Mayo hay trabajos inconclusos de parte Semapach, acusa. Según una fuente consultada por este medio resta al Consorcio Elite (encargada del PMRI) la colocación de algunos accesorios de procedencia extranjera.

Problemas en empresa

La autoridad municipal asegura que para prever estos contratiempos se sostuvo reuniones tanto con la gerencia de la EPS como con los representantes de Elite. “Nos reunimos con Elite, con Semapach y nos decían ya esta semana dejamos liberado la Av. Unión, ustedes van a poder trabajar y la verdad nos han venido ´paseando´ durante mucho tiempo. Responsabilizó especialmente a Semapach de no dejarnos concluir la obra de Unión”, sentenció.

Agregó que en la Av. Arica pasa una situación similar y que también involucra a la EPS y no es la única que genera incomodidad en el transito peatonal y vehicular por este distrito. Bertha Peña señala que son varias las calles intervenidas por el PMRI y que han quedado “bombardeadas”, dijo. Esto, debido a las excavaciones múltiples y porque además no se refacciona la carpeta asfáltica en las calles y avenidas donde ingresa Elite.