Minutos antes de que pueda abordar el bus interprovincial que lo llevaría lejos de la ciudad de Chincha, Denilson Linares Quina de 25 años, conocido como el “Negro Denilson”, utilizó el arma de fuego que portaba para propinarse un disparo en la cabeza, que terminó con su vida.

Sospechoso se dispara

Los efectivos de la División de Orden Público y Seguridad a cargo de la investigación del crimen del mototaxista Gerald Germán Villamares Alanya descubrieron que Linares, sospechoso del hecho, había acudido al terminal de una empresa de transporte interprovincial.

Este tenía la intención de salir de Chincha y al notar que estaba acorralado por la policía saca su arma. Su cuerpo quedó tendido en el piso con un impacto de bala en la cabeza, que acabó con su vida. El fiscal de turno acudió a la escena y dispuso el levantamiento del cadáver para continuar con las diligencias.

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