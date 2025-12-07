Teniendo en cuenta solo las ocho municipalidades costeras de la provincia de Chincha hay tres entidades que no han superado el 70 % en ejecución del gasto presupuestal. De acuerdo con la información del portal Transparencia Económica del ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Municipalidad Distrital de Alto Larán y la Municipalidad Distrital de Chincha Baja son las que tienen la inversión más baja entre todas.

Municipios de Chincha

La data que se actualiza, diariamente, al corte del 6 de diciembre revela que la comuna lareña en este tercer año de gestión del alcalde Carlos Magallanes Ramírez registra un devengado de 11 millones 264 mil 018 soles, teniendo su Presupuesto Institucional Modificado (PIM) en más de S/ 18.6 millones. En porcentaje el avance es de apenas 60.6 %, ubicándose en la posición 8 de 8 municipios costeros.

A Magallanes y su equipo de funcionarios de Alto Larán restan menos de un mes para elevar su ejecución en Actividades y Proyectos para beneficio de su comunidad. Su administración este año (2025) a diferencia del anterior esta con un margen más bajo. Según información del MEF, en el año 2024, para esta misma fecha, la entidad municipal contaba con un porcentaje de avance de 71.8.

En el caso de la Municipalidad Distrital de Chincha Baja, el gobierno de la alcaldesa Mirtha Hernández Grimaldo ha alcanzando hasta ayer el avance de 63.9 %, algunos puntos más que su homologo Magallanes, pero todavía por debajo del 70 %. Para esta comuna el PIM es más de 18.8 millones de soles y el devengado que registra es de 12 millones 029 mil 487 soles, de acuerdo a la data oficial.

Pueblo Nuevo, el distrito considerado el más grande de la región Ica, tampoco llega al 70 % en ejecución del gasto. A la fecha del corte la gestión de William Sánchez alcanzó el 69.6 %. Las otras municipalidades de la costa chinchana están por encima de este porcentaje, siendo el gobierno local de Grocio Prado, el que aparece con el avance más alto a nivel provincial. La gestión de Hugo Pachas mantiene un 91.4 %, según el MEF.

Cabe señalar que, los porcentajes de las municipalidades que fueron mencionadas corresponden tanto a Actividades como Proyectos, y están publicadas en la plataforma del Ministerio de Economía y Finanzas.

