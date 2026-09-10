Por necesidad en el colegio Dos de Mayo del distrito de Pueblo Nuevo, están siendo utilizadas aulas que representan peligro para el alumnado y docentes. Se trata de ambientes que están en condición de inhabitable, reportado por la directora Martha Santiago Cárdenas, a las autoridades para una pronta reconstrucción. Sin embargo, no hay respuesta y este año un grupo de menores (de primaria) seguirán en esos salones con techo de madera y guayaquil.

Aulas inhabitables

La institución que cuenta con los tres niveles de educación requiere mejoramiento de los protectores solares en inicial y secundaria. Para primaria con el aporte y mano de obra de los padres de familia y recursos propios, así como de vecinos del distrito y exalumnos se realiza el mantenimiento de la infraestructura y cambio del sombreado para que los estudiantes cuenten con un espacio adecuado para las sesiones de educación física.

Otro de los problemas y de mayor alerta son las aulas. Si bien no son todas, hay ambientes prefabricados y hasta inhabitables en primaria. La directora Santiago Cárdenas señala que ya se hicieron las evaluaciones que determinan el problema estructural en tres salones donde son educados niños y niñas. No obstante, la municipalidad de Pueblo Nuevo aún no emite la documentación para declarar, oficialmente, que el lugar no reúne las condiciones necesarias.

Y al no haber otro espacio donde trasladar a los alumnos, quedan solo esas aulas para que ellos reciban las enseñanzas. “Estamos pidiendo a las autoridades que este año nos consideren para que nos puedan hacer construcción de las aulas que nos faltan”, dijo la educadora. Agregó que la institución no cuenta con losa deportiva, y que los patios deben ser empleados para la práctica de fulbito, vóley y otras disciplinas.

La directora Martha Santiago, en el cargo desde hace tres años, manifiesta que informó a la Unidad de Gestión Educativa Local – UGEL Chincha, así como a la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo sobre la problemática con los toldos y las aulas. Pese a ello todavía no son beneficiados con la construcción de nuevos ambientes para que los alumnos tengan un mejor lugar donde aprender.

EL DATO: La directora Martha Santiago indica que el colegio cuenta con amplio terreno para la construcción de aulas, loza deportiva, sala de innovación y demás ambientes para reforzar la educación de los menores.

-5 salones prefabricados siguen siendo usados para la educación de los menores.

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