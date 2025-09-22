La infraestructura de la institución educativa N°22261, ubicada en el centro poblado Huaca Grande del distrito de Sunampe, presenta riesgo que podría afectar a los estudiantes y docentes. En un recorrido preventivo realizado por personal de la Unidad de Gestión Educativa Local – UGEL Chincha, se corroboró la problemática y acordó solicitar al gobierno local para que a través de Defensa Civil realicen visita de inspección técnica.

En el abandono

El colegio presenta deterioro en el techo, construido con caña guayaquil. Además, hay ambientes hechos de adobe y según la propia dirección los cimientos ya están malogrados. Esta situación pone en peligro a la comunidad educativa, quienes de lunes a viernes deben de hacer uso del local escolar.

Wilbert Torres Matías, director de la UGEL Chincha, refirió que esta “es una realidad que ya la tenemos identificada” y se dará cuenta al municipio de Sunampe para la inspección y “poder declarar inhabitable (los) ambientes que no están en condiciones para el servicio educativo”. El paso siguiente será la de requerir la demolición de las áreas que no brindan seguridad.

Añadió que la proyección para el año 2026 es la instalación de módulos prefabricados para que los escolares de la escuela 22261 puedan continuar con sus clases, hasta que se logre la construcción de nuevos ambientes.

Cabe indicar que en la escuela se han colocado señaléticas en las zonas de riesgo, para advertir a los padres de familia, docentes y alumnos que no deben permanecer por mucho tiempo en este lugar.

