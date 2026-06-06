El personal de serenazgo de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo encontró a Luis Alberto P. S.; una persona de la tercera edad que desde el lunes fue reportado como desaparecido.

Condición vulnerable

Los municipales al expandir la búsqueda descubrieron que un adulto mayor estaba en condición de mendicidad por la av. Luis Massaro con Fátima, en Chincha Alta. La persona tenía las características del vecino perdido, y con ayuda de un familiar logró confirmarse que era el mismo hombre.

Luis Alberto fue auxiliado por los municipales y trasladado a la delegación para continuar con las diligencias. Este hombre durante los días que estuvo alejado de sus familiares pernoctó en la vía pública y se alimentaba con el apoyo humanitario de los vecinos y comerciantes de la mencionada avenida.

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