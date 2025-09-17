El misterio que mantuvo en vilo a una familia llegó a un triste desenlace. La noche del lunes 15 de setiembre, el cuerpo sin vida de Guillermo Palomino Quijandría, de 80 años, fue hallado en una zona solitaria del distrito de Subtanjalla, luego de permanecer desaparecido desde el viernes 12.

Hallazgo fatal

El adulto mayor había salido de su vivienda en la urbanización La Florida alrededor de las 5:00 p. m., sin que se volviera a saber de él, lo que desató una intensa búsqueda encabezada por sus seres queridos.

El hallazgo se produjo en los alrededores del fundo La Huerta, cerca de la antigua hacienda Macacona, en un terreno descampado donde se proyecta levantar el condominio El Cerezo. Su cuerpo, ya en avanzado estado de descomposición, fue encontrado tras recorridos desesperados de familiares y vecinos, que no perdían la esperanza de dar con él aún con vida. La Policía y el Ministerio Público llegaron al lugar para proceder con el levantamiento del cadáver, confirmando que el deceso se habría producido al menos dos días antes.

Don Guillermo, como lo conocían en su barrio, había celebrado su cumpleaños número 80 apenas unos días antes. La noticia de su muerte ha dejado un profundo vacío entre quienes lo conocieron, pues era considerado un vecino respetado y querido. Sus allegados señalaron que padecía Alzheimer, lo que habría sido determinante en su extravío, aumentando la angustia de la familia desde el primer día de desaparición.

El calor intenso y las condiciones del terreno habrían acelerado el proceso de descomposición, lo que hizo aún más doloroso el hallazgo para sus familiares.

“Quiero agradecer a todos los que nos apoyaron en la búsqueda de mi tío Guillermo, compartiendo mensajes y manteniendo la esperanza. Lamentablemente, lo encontramos sin vida. Que Dios lo tenga en su gloria”, expresó su sobrina en un mensaje difundido en redes sociales.

Este trágico desenlace ha despertado la reflexión sobre la urgente necesidad de reforzar el cuidado de los adultos mayores y personas vulnerables. Vecinos y allegados hicieron un llamado a no dejar solos a quienes padecen enfermedades como el Alzheimer, para evitar que historias de angustia y dolor como la de don Guillermo se repitan.

